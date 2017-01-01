СМИ: Бразилия впервые введет меры против Венесуэлы

Венесуэльским чиновникам, подпавшим под санкции, будет запрещен въезд на территорию страны.

Бразильские власти готовятся к введению односторонних санкций в отношении высокопоставленных представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Globo.

Отмечается, что министерство иностранных дел и Минюст Бразилии готовят список должностных лиц Венесуэлы, "действия которых противоречат принципам и целям бразильской конституции". Им будет запрещен въезд на территорию латиноамериканского государства.

О принятии соответствующей меры объявит министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу в ходе проходящей в Лиме международной конференции по ситуации в Венесуэле.

Ситуация в республике обострилась после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США , страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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