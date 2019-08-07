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В Microsoft рассказали, как российские хакеры атакуют через принтеры

Комментариев: 6
Стандартные пароли в принтерах или отсутствие последнего обновления может стать лазейкой, через которую хакеры совершают кибератаки, указали в компании.
Microsoft предупредила об опасности использования принтеров
Microsoft предупредила об опасности использования принтеров
 
Корпорация Microsoft объявила об атаках российских хакеров - по словам ее IT-экспертов, злоумышленники используют для проникновения в сети принтеры и VoIP-телефоны. Об этом компания сообщила на конференции по безопасности в сфере высоких технологий в Лас-Вегасе, передает во вторник, 6 августа, агентство dpa.
 
Обнаруженные экспертами взломы корпоративных сетей смогли быть осуществлены, потому что приборы использовали для работы не измененные стандартные пароли, а на одном не было установлено последнее обновление, предупреждает Microsoft.
 
Специалисты Microsoft полагают, что к атакам причастна группа киберпреступников, известная как Strontium (другие названия - Fancy Bear, APT28 и Sofacy).
 
Ранее ее связывали с Главным управлением (ГУ) Генштаба вооруженных сил России. В США утверждают, что она стояла за кибератакой на предвыборный штаб кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон во время президентской избирательной кампании 2016 года.
 
В последний раз Microsoft сообщала об атаках российских хакеров в феврале - тогда их объектами стали 104 аккаунта сотрудников Германского общества внешней политики, а также европейских филиалов Института Аспена и Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (GMF).
 
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: Microsoft, хакеры, киберпреступность, кибератака, хакерская атака
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Шкиряк_и_Зорян    07.08.2019, 08:45
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Майкрософт мягко рекламирует своё ПО.

"А кто не обновится Майкрософтом, погибнет от "русских хакеров"!
VSHIVANKA    07.08.2019, 08:52
Оценка:  0
VSHIVANKA
А КТО НЕ КУПИТ ОРУЖИЕ США , ТОТ СТАНЕТ РАБОМ ПУТИНА !!!
СУГС !!!
Замечатель    07.08.2019, 08:37
Оценка:  +1
Замечатель
А как через холодильник и микроволновку атакуют!Ужос!))
COZEL    07.08.2019, 08:29
Оценка:  +2
COZEL
НЕ ЗНАЮ КАК ЧЕРЕЗ ПРИНТЕР, ТАК БАНКИ МОЖНО ГРАБИТ, НО ЧЕРЕЗ СТИРАЛКУ И КОФЕВАРКУ ЗНАЮ
seamaster    07.08.2019, 05:01
Оценка:  +4
seamaster
Не знаю как через принтеры можно хакерить, но через мусорные корзины они постоянно атакуют. А шо, ещё остался пипл, который юзает винду?
Лаптев    07.08.2019, 08:45
Оценка:  -2
Лаптев
А через дырку в полу вас никто еще на вашей россии не атаковал ?
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