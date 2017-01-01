Суд в Италии решил конфисковать €49 млн у правящей парти

Руководству популярной партии Лига во главе с вице-премьером Маттео Сальвини придется вносить в казну средства, похищенные предшественниками.

Верховный кассационный суд Италии во вторник, 6 августа, вынес окончательное решение по скандальному делу о крупномасштабном мошенничестве бывшего руководства партии Лига и подтвердил необходимость конфискации 49 миллионов евро из партийных средств в пользу государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Одновременно высшая судебная инстанция Италии в связи с истечением срока давности освободила от уголовной ответственности за мошенничество двух главных фигурантов дела – основателя и бывшего лидера Лиги сенатора Умберто Босси и экс-казначея партии Франческо Белсито.

В отношении последнего теперь остается в силе лишь обвинение в незаконном присвоении средств, в связи с чем его дело вновь передается на рассмотрение Апелляционного суда Генуи.

Отмечается, что вносить средства в казну будут сторонники нынешнего лидера Лиги, вице-премьера Маттео Сальвини. При этом адвокатам партии в сентябре прошлого года удалось достичь соглашения с прокуратурой о том, что ежегодно Лига будет возвращать лишь по 600 тысяч евро.

Таким образом компенсация похищенных средств должна занять около 80 лет.

Напомним, скандал вокруг присвоения ближайшим окружением Босси крупных денежных средств разгорелся в 2011 году. Речь шла о масштабных махинациях и фактическом хищении 49 миллионов евро, выделенных "Лиге" в 2008-2010 годах из государственных фондов по финансированию политических партий.

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