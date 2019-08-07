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В Пентагоне заявили о возрождении ИГ в Сирии

Комментариев: 1
Террористическая группировка также укрепляет свои позиции в Ираке, подчеркнули в американском военном ведомстве.
Боевики в Сирии
Боевики в Сирии
Reuters (архивное фото)

В Пентагоне заявили, что террористическая группировка Исламское государство (ИГ) укрепляет свои позиции в Ираке и находится в процессе возрождения в Сирии. Соответствующее утверждение содержится в обнародованном 6 августа докладе генерального инспектора Министерства обороны США Гленна Файна, сообщает ТАСС.

"Несмотря на то, что территориальный "халифат" был потерян, ИГ укрепляет свои возможности для ведения повстанческой деятельности в Ираке и также находилась в этом квартале в процессе возрождения в Сирии", - говорится в документе.
 
Файн отметил, что сокращение присутствия сил США привело к уменьшению поддержки, доступной силам партнеров в Сирии.
 
Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии, объяснив его победой над ИГ.
 
Предполагалось, что это произойдет в течение 100 дней, но впоследствии высшие чины Пентагона фактически уговорили американского лидера пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил США.
 
Ранее СМИ сообщили, что Исламское государство продолжает нападения и собирает силы для новой масштабной атаки в Сирии.

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Теги: Ирак, США, Пентагон, Сирия, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВыВсеВрети    07.08.2019, 09:08
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
основатели ИГ остались в Сирии!...))))))
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