В Гонконге 12 тысяч копов тренировались разгонять акцию протеста

Власти Китая провели тренировку для 12 тысяч правоохранителей в городе Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом. Об этом во вторник, 6 августа, сообщило South China Morning Post.

Власти заявили, что учения проходят в рамках подготовки к празднованию 70-летия Народной республики, которое пройдет 1 октября.

На опубликованных видео видно людей, которые изображают протестующих - это люди в черной одежде и защитных шлемах. Их экипировка схожа с той, что используют протестующие в Гонконге.

"Участники митингов" забросали полицейских различными предметами, пытались бить их палками и даже бросали самодельные газовые бомбы. Полиция потренировалась использовать дым и слезоточивый газ.

Shenzhen #police drill attracted unusual attention as it features scenarios that resemble the ongoing riots in #HongKong. # https://t.co/0HzpBmpLpp (Video: Shenzhen News Radio) pic.twitter.com/1pIH9ABWlO