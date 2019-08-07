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В Гонконге 12 тысяч копов тренировались разгонять акцию протеста

Комментариев: 1
На людях, которые изображали протестующих, была надета экипировка, схожая с той, которую использовали настоящие протестующие.

Власти Китая провели тренировку для 12 тысяч правоохранителей в городе Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом. Об этом во вторник, 6 августа, сообщило South China Morning Post.

Власти заявили, что учения проходят в рамках подготовки к празднованию 70-летия Народной республики, которое пройдет 1 октября.

На опубликованных видео видно людей, которые изображают протестующих - это люди в черной одежде и защитных шлемах. Их экипировка схожа с той, что используют протестующие в Гонконге.

"Участники митингов" забросали полицейских различными предметами, пытались бить их палками и даже бросали самодельные газовые бомбы. Полиция потренировалась использовать дым и слезоточивый газ.

Напомним, несколькими днями ранее в Гонконге полиция задержала 82 человека во время протестов.

Как известно, в Гонконге уже третий месяц не прекращаются массовые акции протеста. Их первопричиной стал законопроект об экстрадиции в КНР, который в результате был отложен, но не отозван окончательно. В последние две недели протесты сопровождаются постоянными ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией.

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Теги: видео, полиция, учения, Гонконг, протесты в Гонконге
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
LoveFreedom    07.08.2019, 10:12
Оценка:  0
LoveFreedom
дурной пример раши заразительный))
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