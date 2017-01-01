В Афганистане ликвидировали сотню талибов

Минобороны отчиталось о спецоперации, прошедшей по всей стране: 92 боевика убито и 56 ранено.

Министерство обороны Афганистана провело военную операцию, в ходе которой в разных провинциях страны были уничтожены 92 боевика движения Талибан. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает Анадолу со ссылкой на минобороны.

"В результате операций, проведенных в Афганистане за последние сутки, нейтрализовано 92 и ранено 56 боевиков движения Талибан", - говорится в сообщении.

Как отмечается, афганские военные действуют при поддержке сил НАТО в сразу в девяти провинциях.

В ходе операций задержаны 10 боевиков, изъято большое количество оружия и боеприпасов.

Накануне сообщалось, что талибы заявили об устранении разногласий с США после нескольких дней переговоров.

Ранее в Афганистане от заложенной талибами у дороги бомбы погибли десятки людей.

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