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Британия призывает вновь забанить Россию в ПАСЕ

Комментариев: 6
Постпред Великобритании при парламентской ассамблее заявил, что РФ не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ассамблеи.
Россию снова хотят удалить из ПАСЕ
Россию снова хотят удалить из ПАСЕ

Британская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы призвала пересмотреть возвращение в организацию России из-за массовых задержаний демонстрантов на акциях протеста в Москве. Текст заявления опубликовал постоянный представитель Великобритании в ПАСЕ Кристофер Ивон, сообщает в среду, 7 августа, Голос Америки.

В заявлении, в частности, отмечается, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ассамблеи. Великобритания также обвинила российские власти в нарушении Конвенции о правах человека.

Британская делегация выразила надежду, что ПАСЕ рассмотрит решение о возвращении России к работе в организации на сессии в сентябре. На днях обращение в Совет Европы в связи с нарушением избирательных прав россиян на этапе регистрации кандидатов на предстоящих выборах направили представители Гражданского форума ЕС – Россия.

Напомним, в июне ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

Официальной причиной снятия с России ограничений называется то, что без Совета Европы россияне останутся без защиты Европейского суда по правам человека.

Однако эксперты считают, что у ПАСЕ была денежная мотивация, поскольку Москва выполняет единицы постановлений ЕСПЧ. Подробно об этом в материале Прецедент для отмены санкций: пресса об РФ в ПАСЕ.

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Теги: Россия, Права человека, Британия, ПАСЕ, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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LoveFreedom    07.08.2019, 10:11
Оценка:  +1
LoveFreedom
правильно..исключить снова рашу из пасе...а что?бабки раша заплатила тепер можно изгонять)а если по честному то ее вообще не нужно было возвращать назад.
VSHIVANKA    07.08.2019, 09:57
Оценка:  -1
VSHIVANKA
СКУЧНО ДЕВОЧКИ.....))))
Lyonya-Space    07.08.2019, 10:07
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Скучно?
Так бери 2 ведра, коромысло и вали в тайгу!
LoveFreedom    07.08.2019, 10:09
Оценка:  +1
LoveFreedom
пойди втопись))и тебе скушно не будит и нас избавишь от своей кацапской вони)
Lyonya-Space    07.08.2019, 09:45
Оценка:  -2
Lyonya-Space
"... без Совета Европы россияне останутся без защиты Европейского суда по правам человека"
А типа если раша останется в Совете Европы, она будет выполнять решения суда по правам человека?
Да плевать они хотели на решения этих судов, если не выполняют свои международные обязательства.
LoveFreedom    07.08.2019, 10:08
Оценка:  +1
LoveFreedom
правильно..раша плевала на разные суды и законы что она неоднократно и доказывала.стране гопнику законы не писаны)
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