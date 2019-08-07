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Польша заявила, что не успевает легализировать трудовых мигрантов

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Офисы воеводств Польши заявили о проблемах с легализацией трудовых мигрантов из-за большого наплыва.
Украинцы на границе с Польшей
Украинцы на границе с Польшей

В Верховной контрольной палате Польши заявили, что офисы воеводств не в состоянии справиться с наплывом иностранцев, желающих легализовать свое пребывание. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на TVP Info, об этом говорится в последнем отчете палаты.

"Причина - кадровые проблемы в офисах и недостаточное финансирование их деятельности. Период легализации прибывших из-за границы за четыре года увеличился более чем в три раза - с 64 до 206 дней", - заявила пресс-секретарь палаты Ксения Мачак.

Проверка порядка выдачи разрешений на проживание и проездных документов выявила нарушения в 70% случаев.

"Среднее время рассмотрения в воеводских ведомствах легализации пребывания иностранцев систематически увеличивалось и отличалось между отдельными воеводствами. Например, в 2018 году в Люблинском воеводстве это было 116 дней, а в Нижнесилезском - 328 дней. Хотя, как правило, все эти дела должны быть закончены в течение 90 дней", - пояснила пресс-секретарь.

В период с мая 2014 по ноябрь 2018 года административные суды воеводств вынесли 115 решений, подтверждающих бездействие или чрезмерную продолжительность разбирательств.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет количество трудовых мигрантов из Украины в Польше выросло в пять раз – с 300 тысяч до примерно 1,5 млн.

Также стало известно, что Польша может потерять каждого четвертого заробитчанина из Украины. Это связано с тем, что с 2020 года в Германии открывается рынок труда, который может спровоцировать отток украинцев из Польши.

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Теги: Польша, заробитчане, мигранты, украинские мигранты, украинские заробитчане за рубежом, трудовые ресурсы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Л_о_л_а    07.08.2019, 20:19
Оценка:  -2
Л_о_л_а
Патриоты с Запукрии валят с ридной нэньки?
VSHIVANKA    07.08.2019, 18:52
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ЭЭЭЭ !!!!
НЕРАБЫ !!!!!
СТОПЭЭЭЭ !!!!
ПОЛЬША НЕ РЕЗИНОВАЯ , ТУТ СТОЛЬКО КЛУБНИКИ И ЯБЛОК НЕ РАСТЕТ !!!
Nikolas_Adver    07.08.2019, 20:03
Оценка:  -3
Nikolas_Adver
унитазов дофига. возле каждого сменный рагульский караул!
WTF2wtf    07.08.2019, 22:08
Оценка:  +1
WTF2wtf
Нацик упоротый, то, что сотни тысяч донецких и луганских теперь гастерами в других регионах Украины пашут - эта падеда Расеи?
Донбасс россия реально победила ... и опустила ниже плинтуса ((((
WTF2wtf    07.08.2019, 22:09
Оценка:  +1
WTF2wtf
Говно ольгинское, а из Донецка в Доброполье или в Константиновку, в Краматорск теперь ехать за работой типа нормальдос уже ... конченые оккупанты путинские
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