Польша заявила, что не успевает легализировать трудовых мигрантов

Офисы воеводств Польши заявили о проблемах с легализацией трудовых мигрантов из-за большого наплыва.

В Верховной контрольной палате Польши заявили, что офисы воеводств не в состоянии справиться с наплывом иностранцев, желающих легализовать свое пребывание. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на TVP Info, об этом говорится в последнем отчете палаты.

"Причина - кадровые проблемы в офисах и недостаточное финансирование их деятельности. Период легализации прибывших из-за границы за четыре года увеличился более чем в три раза - с 64 до 206 дней", - заявила пресс-секретарь палаты Ксения Мачак.

Проверка порядка выдачи разрешений на проживание и проездных документов выявила нарушения в 70% случаев.

"Среднее время рассмотрения в воеводских ведомствах легализации пребывания иностранцев систематически увеличивалось и отличалось между отдельными воеводствами. Например, в 2018 году в Люблинском воеводстве это было 116 дней, а в Нижнесилезском - 328 дней. Хотя, как правило, все эти дела должны быть закончены в течение 90 дней", - пояснила пресс-секретарь.

В период с мая 2014 по ноябрь 2018 года административные суды воеводств вынесли 115 решений, подтверждающих бездействие или чрезмерную продолжительность разбирательств.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет количество трудовых мигрантов из Украины в Польше выросло в пять раз – с 300 тысяч до примерно 1,5 млн.

Также стало известно, что Польша может потерять каждого четвертого заробитчанина из Украины. Это связано с тем, что с 2020 года в Германии открывается рынок труда, который может спровоцировать отток украинцев из Польши.

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