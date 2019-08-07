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В Японии началось извержение вулкана Асама

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Метеорологическое агентство присвоило извержению третий уровень опасности, вулкан может оказать воздействие на расположенные поблизости с ним населенные пункты.

Вулкан Асама, расположенный в центральной части острова Хонсю в Японии, 7 августа начал извергаться. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Метеорологическое агентство присвоило извержению третий уровень опасности, который предполагает, что вулкан может оказать воздействие на расположенные поблизости с ним населенные пункты.

Также сообщается, что в радиусе 4 км от вулкана существует вероятность падения камней, выбрасываемых из его жерла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от (@tamegoro113)

При канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ в связи с извержением вулкана был создан кризисный штаб, который занимается сбором оперативной информации и информированием населения.

Сообщается, что информации о разрушениях или пострадавших в результате извержения вулкана Асама на данный момент не поступало. Никаких обращений в спасательные службы префектур Нагано и Гумма, на территории которых расположен вулкан, также не было.

Активный вулкан Асама высотой 2568 м последний раз извергался в 2009 году.

Напомним, ранее в Италии при извержении вулкана погиб турист. Кроме того, на острове Бали произошло извержение вулкана Агунг.

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Теги: Япония, Извержения вулканов, безопасность, остров
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Источник: korrespondent.net

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