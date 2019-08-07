В Киргизии задержали экс-президента. 18+

Спецназ пошел на штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. В результате стрельбы ранены 10 человек, в том числе и журналист.

Журналист кыргызского информационного агентства 24kg ранена в пригороде Бишкека в ходе штурма дома экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Журналистка получила касательное ранение, ее жизни ничего не угрожает, сообщает Интерфакс-Украина.

Беспорядки и столкновения у дома экс-президента Атамбаева начались сегодня, когда отряд спецназначения прибыл к дому Атамбаева для доставки его на допрос в прокуратурау. Сообщается о хаотичных выстрелах и нескольких раненых, в том числе среди сторонников бывшего главы государства. На месте присутствует спецназ и сотрудники силовых ведомств.

Очевидцы сообщили, что в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева ранения получили 10 человек, в их числе журналист местного издания.

Сторонники Атамбаева сообщили РИА Новости, что политика задержала милиция.

"Началась стрельба, его схватили в самом начале штурма и куда-то увели", - заявили они.

В свою очередь адвокат экс-президента Сергей Слесарев заявил, что силовики не пропускают его через КПП. При этом он не знает, где именно находится его клиент.

Корреспондент Sputnik с места событий сообщает, что на трассе у дома Атамбаева лежат горящие покрышки, брошенный автомобиль, камни. На дорогу свалили дерево. Слышна стрельба, взрываются светошумовые гранаты. Некие люди ломают камеры наблюдения вокруг дома.

Отметим, поводом для задержания Атамбаева стало то, что он трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить дистанционно — в письменном виде через адвоката.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

Напомним, 19 апреля президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра Сапара Исакова и правительства страны.

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