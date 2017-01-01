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Задержание экс-президента Киргизии: 15 человек ранены, есть погибший

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В Киргизии после спецоперации в доме Атамбаева 15 человек оказались в больницах, сообщают медики.

Пятнадцать человек госпитализированы с различными травмами в больницы Бишкека и Чуйской области после спецоперации, которая проходила в доме бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, сообщили Интерфаксу в среду, 7 августа, в Минздраве Киргизии.

"Три пострадавших находятся в Чуйской областной объединенной больнице, еще трое - в Национальном госпитале, и девять человек госпитализированы в Бишкеский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии", - сообщил собеседник агентства.

Между тем в Минздраве республики сообщили о первом погибшем в ходе столкновений. Им оказался сотрудник спецназа с огнестрельным ранением.

Ранее сообщалось, что в Киргизии задержали экс-президента. Спецназ пошел на штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. В результате стрельбы ранены 10 человек, в том числе и журналист.

У дома экс-президента Киргизии идут бои

 

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Теги: президент, Киргизия, ранение, задержание, Киргизстан
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Источник: korrespondent.net

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