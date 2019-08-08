ООН составила руководство по спасению мира для лентяев

Согласно руководству, любой человек в состоянии изменить жизнь на планете к лучшему, не вставая с дивана.



Организация Объединенных Наций составила Руководство по спасению мира для лентяев, в котором описаны действия, необходимые для развития и сохранения мира, сообщается на сайте ООН.



К главным задачам, которые нужно выполнить до 2030 года, организация отнесла ликвидацию нищеты и голода, обеспечение здорового образа жизни, принятие срочных мер для борьбы с изменением климата, достижение гендерного равенства, стабильный экономический рост, а также сохранение окружающей среды.



В ООН отметили, что не только правительства различных стран несут ответственность за осуществление данных мер, но и каждый человек (даже самый ленивый) способен внести свой вклад.



В первой главе пособия перечислены вещи, которые можно сделать, даже не вставая с дивана. К ним относятся экономия электричества и оплата счетов по интернету для экономии бумаги.



Также эксперты ООН посоветовали пересесть с личного транспорта на общественный, а лучше на велосипед, и покупать продукцию компаний, заботящихся об окружающей среде.



Вторые и третьи главы предполагают уже более продвинутый уровень ответственности. В них советуют быстрее принимать душ и экономить воду при стирке и мытье посуды. Кроме того, эксперты призывают питаться овощами и фруктами вместо мяса и прекратить выбрасывать еду.



Самым активным и ответственным ООН предлагает не только самим соблюдать правила потребления, но также бороться за равные права и подключать к данной активности друзей и родных.

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