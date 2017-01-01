Экс-президент Киргизии обратился к силовикам

Алмазбек Атамбаев, которого ранее пытались задержать, обратился к силовикам с просьбой "не стрелять в свой народ".



Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выступил с обращением к правоохранительным органам после штурма своей резиденции. Он заявил, что попытка его задержать и спецоперация в его доме стали "настоящим беспределом".

"Я призываю силовиков одуматься не идти против своего народа", – сказал экс-президент в эфире одного из местных телеканалов в четверг, 8 августа.

Напомним, 7 августа силовики предприняли попытку задержания Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш, вблизи Бишкека. На защиту бывшего политика вышли его сторонники. Начались столкновения с правоохранителями. В результате пострадали 43 человека, один из спецназовцев погиб. По данным властей, его могли убить из снайперского вооружения.

При этом задержать экс-президента не удалось. В настоящее время силовики покинули его дом.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева. Бывшего президента подозревают в коррупции, узурпации власти и других преступлениях. Если следствие докажет его виновность в преступлениях, экс-лидеру Киргизии может грозить пожизненный срок.

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