В Греции загорелся туристический автобус

Пожар начался, когда автобус следовал из прибрежной курортной зоны Халкидики в Козани.



Туристический автобус загорелся на севере Греции загорелся, сообщило интернет-издание

Туристический автобус загорелся на севере Греции загорелся, сообщило интернет-издание kozanilife.gr в среду, 7 августа.

Транспортное средство загорелось в тоннеле у города Козани. Пожар начался по невыясненным пока причинам, когда автобус следовал из прибрежной курортной зоны Халкидики в Козани.



В момент возгорания автобус находился в туннеле Вермирн на автомагистрали Эгнатиа.



Водитель автобуса успел вывести автобус из тоннеля, остановить его и эвакуировать всех пассажиров. Никто не пострадал.



В автобусе находились несколько десятков человек, среди них – много детей. Транспортное средство полностью сгорело.





Напомним, ранее в Индии автобус с детьми рухнул в ущелье, в результате семь человек погибли. В Боливии в результате падения пассажирского автобуса в пропасть погибли 14 человек.

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