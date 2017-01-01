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В Греции загорелся туристический автобус

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Пожар начался, когда автобус следовал из прибрежной курортной зоны Халкидики в Козани.

Туристический автобус загорелся на севере Греции загорелся, сообщило интернет-издание kozanilife.gr в среду, 7 августа.
 
Транспортное средство загорелось в тоннеле у города Козани. Пожар начался по невыясненным пока причинам, когда автобус следовал из прибрежной курортной зоны Халкидики в Козани.
 
В момент возгорания автобус находился в туннеле Вермирн на автомагистрали Эгнатиа.
 
Водитель автобуса успел вывести автобус из тоннеля, остановить его и эвакуировать всех пассажиров. Никто не пострадал.
 
В автобусе находились несколько десятков человек, среди них –  много детей. Транспортное средство полностью сгорело.



Напомним, ранее в Индии автобус с детьми рухнул в ущелье, в результате семь человек погибли. В Боливии в результате падения пассажирского автобуса в пропасть погибли 14 человек.

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Теги: Греция, видео, пассажиры, пожар, автобус
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Источник: korrespondent.net

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