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ФРС должна быстрее снижать базовую ставку – Трамп

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По мнению Трампа, Федрезерв обязан снизить ставку, так как это уже делает Китай и Европейский Союз.
Американский президент Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп


Президент США Дональд Трамп вновь резко раскритиковал руководство Федеральной резервной системы, обвинив Федрезерв в некомпетентности. Американский лидер ожидает, что регулятор начнет быстрее снижать базовую ставку. 

По словам Трампа, ФРС обязана снизить ставку, так как это уже делает Китай и Европейский Союз. Кроме того, он отметил, что ставку снижают еще три центробанка.

"Наша проблема не в Китае – мы сильнее, чем когда-либо, деньги текут к нам, тогда как Китай теряет компании, а их валюта находится в осадном положении, наша проблема – ФРС, слишком гордая, чтобы признать свою ошибку в том, что действовала слишком быстро и сильно ужесточала политику (и я был прав!)", – написал президент США в Twitter.

Напомним, 31 июля ФРС впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку до 2-2,25%. 

Ранее Трамп заявил, что единственная проблема экономики США – это Федеральная резервная система страны. Он также назвал повышение ключевой ставки ФРС главной угрозой успехам своего президентского срока. 

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Теги: Трамп, ФРС, Дональд Трамп, ФРС США, учетная ставка
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Источник: korrespondent.net

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