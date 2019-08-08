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ЕС отреагировал на обострение на Донбассе

Комментариев: 2
В Евросоюзе призвали Россию поспособствовать прекращению боев, используя ее "значительное влияние на сепаратистов".
Евросоюз призвал Путина "использовать свое влияние на сепаратистов" на Донбассе
Евросоюз призвал Путина "использовать свое влияние на сепаратистов" на Донбассе
РБК-Украина

Европейский союз назвал обстрел со стороны боевиков на Донбассе, в результате которого 6 августа погибли четыре украинских военных, очевидным нарушением перемирия и призвал президента РФ Владимира Путина повлиять на сепаратистов. Об этом заявила пресс-секретарь ЕС, сообщает DW в четверг, 8 августа.

Она отметила, что обстрел под Павлополем "является очевидным нарушением согласованного режима прекращения огня, которое ставит под угрозу жизни мирных жителей".

"Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых поддерживает, чтобы немедленно прекратить бои", - заявила представительница ЕС.

Она также подчеркнула, что ЕС поддерживает инициатив Владимира Зеленского по активизации переговоров в нормандском формате.

Напомним, 7 августа на Донбассе погибли четыре бойца ВСУ

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.

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Теги: Россия, ЕС, Путин, Евросоюз, донбасс, Антитеррористическая операция, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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fkrfyfan    08.08.2019, 15:32
Оценка:  -4
fkrfyfan
А призвать президента украины оказать давление на своих карателей из всу прекратить обстрелы гражданских объектов?
Lyonya-Space    08.08.2019, 15:49
Оценка:  0
Lyonya-Space
Набор букв, а если копируешь и вставляешь один и тот же текст, за это тоже деньги платят?
Ты этот текст уже несколько раз везде вставило.
Или на импровизации извилина неспособна?
VSHIVANKA    08.08.2019, 15:24
Оценка:  -3
VSHIVANKA
О КАК !!!
ТАК ЗНАЧИТ ЭТО СЕПАРАТИСТЫ ЕБАШУТ САМУЮ СИЛЬНУЮ АРМИЮ КОНТИНЕНТА ?!
А НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ХРЮКАЮТ , ЧТО ОНИ ШЕСТОЙ ГОД С РОССИЕЙ ВОЮЮТ.....)))
ВЫ УЖ ОПРЕДЕЛИТЕСЬ.....))))
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