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В зоопарке львица съела своих львят

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В Германии львица съела двух львят, которых родила тремя днями ранее. Работники зоопарка шокированы и говорят, что львица заботилась о малышах и прежде проявляла к ним только заботу.
Львица Кигали со своими львятами, которых она убила через 3 дня после родов
Львица Кигали со своими львятами, которых она убила через 3 дня после родов
Зоопарк Лейпцига / Facebook

Львица в зоопарке Лейпцига в Германии съела своих львят. Об этом со ссылкой на пресс-службу зоопарка сообщает CNN в четверг, 8 августа.

Львица по имени Кигали впервые родила за три дня до инцидента. На свет появились двое львят, и она сразу принялась о них заботиться. Малыши стали первыми львятами родившимися в этом зоопарке за последние 15 лет.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 5 августа. Перед этим она не проявляла необычного поведения и ела достаточное количество пищи. Работники зоопарка говорят, что были "шокированы и опечалены" случившимся.

Специалисты отмечают, что подобные случаи не редкость: в дикой природе львицы часто съедают своих львят, если те больны или показывают отклонения в развитии. Такие случаи чаще случаются со львицами после их первых родов.

Напомним, что ранее белый носорог впервые родился после искусственного оплодотворения.

Также сообщалось, что во Франции шимпанзе откусил руку смотрителю зоопарка.

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Теги: Происшествия, зоопарк, львы
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Источник: korrespondent.net

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