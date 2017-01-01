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Силовики разогнали сторонников экс-президента Киргизии

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Сторонников бывшего президента оттесняли с площади в центре Бишкека в южном и восточном направлениях.
Силовики использовали для разгона светошумовые гранаты
Силовики использовали для разгона светошумовые гранаты
24.kg

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии оттеснили сторонников экс-президента республики Алмазбека Атамбаева с центральной площади столицы. Силовики использовали для разгона светошумовые гранаты.

На площади Ала-Тоо собралось около 500 человек.

В районе площади также звучали выстрелы. Сторонников экс-президента оттесняли с площади в южном и восточном направлениях.

Ранее сообщалось, что бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который сдался спецназу, штурмовавшему его резиденцию в пригороде столицы страны, доставили в Бишкек. После того, как Атамбаева увезли, из Кой-Таша в Бишкек выдвинулось около тысячи его сторонников. Толпа направляется к МВД.

Перед этим спецназ задержал экс-президента Киргизии. Бывшего президента Алмазбека Атамбаева и нескольких его соратников вывезли из резиденции в селе Кой-Таш.

 

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Теги: президент, Киргизия, силовики, задержание, Киргизстан
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Источник: korrespondent.net

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