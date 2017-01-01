В США при крушении самолета погибли три человека

При падении самолет задел хозяйственную постройку, несколько деревьев и остановился в лесонасаждениях.

В США частный одномоторный самолет Beechcraft Bonanza потерпел крушение на заднем дворе одного из жилых домов в округе Монтгомери, штат Пенсильвания. Погибли три человека, находившиеся на борту, сообщает CBS со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США в четверг, 8 августа.

Известно, что самолет вылетел из аэропорта в северо-восточной части Филадельфии и направлялся в университет штата Огайо, который находится в городе Колумбус.

По словам представителя полиции Майка Мерфи, самолет "задел деревья и остановился в лесонасаждениях". По его словам, никто из тех, кто находился на земле в момент происшествия, не пострадал. Жилые дома не получили повреждений. Частично разрушена хозяйственная постройка.

По данным властей, пилот сообщил о проблеме с самолетом вскоре после взлета. Точная причина аварии пока неизвестна. Расследованием занимаются представители управления гражданской авиации и Национального совета по безопасности на транспорте.

Ранее на этой неделе в датском городе Тирструпе загорелся частный самолет Cessna 560XL, перевозивший представителей менеджмента певицы Pink. На борту находилось десять человек. Никто не пострадал.

Также сообщалось, что пассажирский самолет British Airways совершил экстренную посадку в испанской Валенсии из-за сильного задымления. Пострадали 19 человек.

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