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Американский эсминец вошел в Черное море

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Это шестой раз в текущем году, когда в Черном море будет находится корабль Военно-морских сил США.
Американский эсминец USS Porter
Американский эсминец USS Porter
twitter.com/YorukIsik
 
Эсминец Военно-морских сил США USS Porter прошел в Черное море через Босфорский пролив, говорится в сообщении 6-го флота США в Twitter.
 
Американский корабль заходит в Черное море шестой раз за этот год.
 
"USS Porter DDG78 начал переход в Черное море. Это шестой раз в 2019 году, когда там будет находится корабль ВМФ США", – говорится в сообщении.
 
Отмечается, что подобное развертывание кораблей необходимо для укрепления безопасности в регионе. 



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Теги: США, Черное море, корабль, фото, эсминец
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Источник: korrespondent.net

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