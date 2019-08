Американский эсминец вошел в Черное море

Эсминец Военно-морских сил США USS Porter прошел в Черное море через Босфорский пролив, говорится в сообщении 6-го флота США в Twitter.



Американский корабль заходит в Черное море шестой раз за этот год.



"USS Porter DDG78 начал переход в Черное море. Это шестой раз в 2019 году, когда там будет находится корабль ВМФ США", – говорится в сообщении.



Отмечается, что подобное развертывание кораблей необходимо для укрепления безопасности в регионе.

Sixth @USNavy #BlackSea presence in 2019: @USNavyEurope Arleigh Burke-class AEGIS guided-missile destroyer USS Porter #DDG78, forward-deployed to Rota, transits Bosphorus towards BlackSea on its seventh patrol in the U.S. 6th Fleet AoR in support of regional allies & partners. pic.twitter.com/8cJiQQ65bF