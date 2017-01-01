США и Турция создадут зону безопасности в Сирии

Анкара и Вашингтон договорились сформировать координационный центр совместных операций в Сирии.

США и Турция решили создать на севере Сирии в районе реки Ефрат зону безопасности. Для реализации этой цели страны создадут координационный центр, который будет базироваться в Турции, сообщила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.



По ее словам, остаются некоторые детали, которые нужно проработать, но первые шаги уже сделаны.





СМИ заявили о возрождении "Исламского государства" "Мы ожидаем продолжения работы с нашими партнерами по этому важному вопросу для достижения мира и стабильности в Сирии", – сказала Ортагус.

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