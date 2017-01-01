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Трамп призвал Францию не вмешиваться в отношения США с Ираном

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Американский лидер подчеркнул, что никто не может представлять Соединенные Штаты, кроме них самих.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп в Twitter призвал Францию не вмешиваться в политику США в отношениях с Ираном, посылая ему "противоречивые сигналы". 
 
Лидер США отреагировал на неподтвержденную информацию о переговорах в июле президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Ирана Хасаном Рухани. 
 
"У Ирана серьезные финансовые проблемы. Они отчаянно хотят поговорить с США, но им дают противоречивые сигналы от всех тех, кто претендует на то, чтобы представлять нас, включая президента Франции Макрона", - написал Трамп.
 
Он напомнил, что никто не может представлять США, кроме них самих.
 
"Я знаю, что у Эммануэля добрые намерения, как и у всех остальных, но никто не может говорить за Соединенные Штаты, кроме самих Соединенных Штатов. Никто не уполномочен представлять нас каким-либо образом!" - подчеркнул Трамп.
 
Ранее появилась информация, что в конце июля президенты Франции Эмманюэль Макрон и Ирана Хасан Рухани провели телефонные переговоры, в ходе которых Макрон пригласил иранского президента на саммит Группы семи во Францию для встречи с Дональдом Трампом. Во Франции данную информацию опровергли.

Напомним, отношения между США и Ираном ухудшились в прошлом году, когда Трамп вышел из ядерного соглашения.

Ситуация обострилась в мае, после того, как четыре судна и нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись нападению возле Ормузского пролива. В июне атака на танкеры повторилась в Оманском заливе.

24 июня Трамп подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций против Ирана

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Теги: США, Иран, Франция, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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