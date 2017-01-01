Второй экс-сотрудник ФБР подал иск из-за Трампа

Эндрю Маккейб уверен, что его увольнение было политически мотивированным и нарушило его право на свободу слова.



Бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб обратился в суд с исковым заявлением на ведомство и Министерство юстиции США, сообщает Axios.

Чиновник был уволен со службы весной 2018 года. При этом Маккейб уверен, что его увольнение было политически мотивированным и нарушило его право на свободу слова.

Он полагает, что были нарушены его права по "первой поправке" из-за увольнения, которое произошло из-за отказа "присягнуть на партийную верность Трампу".

6 августа с аналогичным иском в суд обратился бывший агент ФБР Питер Стржок.

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