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Хакеры атаковали город в Финляндии

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Объектом кибератаки стала городская сеть образования, в которой обнаружили вредоносную программу.
Хакеры атаковали финский город
Хакеры атаковали финский город

Хакеры совершили атаку на образовательную сеть финского города Пори. Об этом в четверг, 8 августа, сообщило Yle со ссылкой на городскую администрацию.

"Образовательная сеть города Пори подверглась хакерской атаке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информационный взлом был замечен в образовательной сети.

В сервере городской сети образования была установлена вредоносная программа, через которую злоумышленники попытались собрать данные. Это, возможно, поставило под угрозу защиту личной информации пользователей – электронную почту и пароли.

В качестве меры предосторожности пароли всех пользователей были изменены.

Ранее в Microsoft рассказали, как российские хакеры атакуют через принтеры.

Перед этим хакеры попытались взломать электронную почту журналистов Bellingcat. Отмечалось, что за фишинговой атакой стоят российские хакеры и ГРУ.

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Теги: хакеры, Финляндия, кибератака, хакерская атака
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Источник: korrespondent.net

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