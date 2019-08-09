Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Чехии изменили правила выдачи рабочих карт украинцам

Комментариев: 3
Теперь украинцы смогут сменить работодателя лишь по истечению шести месяцев после получения первой рабочей карты.
В Чехии работают тысячи украинцев
В Чехии работают тысячи украинцев
pixabay.com

Власти Чехии внесли изменения в существующие правила выдачи рабочих карт для украинских граждан. Об этом сообщило посольство Украины в Чехии на своей странице в Facebook.

Согласно нововведениям, с 31 июля украинцы смогут сменить работодателя лишь по истечению шести месяцев после получения первой рабочей карты. Исключение из правил предусмотрено в тех случаях, если работодатель нарушает права работника.

Также украинцы должны подать уведомление об изменениях в Министерство внутренних дел Чешской Республики не позднее, чем за 30 дней до запланированной смены места работы или должности.

Напомним, в июне Чехия удвоила годовую квоту на прием украинских работников – с 19600 до 40000 человек.

Также сообщалось, что украинцы составляют 80% нелегальных работников в Чехии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, работа, Чехия, украинцы, заробитчане, украинские заробитчане за рубежом
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    09.08.2019, 13:36
Оценка:  0
VSHIVANKA
ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО !
ВЗЯЛ ХОЛОПА НА ПОЛГОДА , И ГОЛОВА НЕ БОЛИТ....
А ЕСЛИ ОСЛУШАЕТСЯ ХОЗЯИНА , ВЫПОРОТЬ И НАХЕР НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКУ !!!
СУГС !!!
Lyonya-Space    09.08.2019, 12:46
Оценка:  0
Lyonya-Space
Раша боты, вы где?
Аууууу?
Новость специально для вас!
Шкиряк_и_Зорян    09.08.2019, 13:03
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Почему Вы считаете, что это новость для них? Это разве плохая новость?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь