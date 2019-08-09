В Чехии изменили правила выдачи рабочих карт украинцам

Теперь украинцы смогут сменить работодателя лишь по истечению шести месяцев после получения первой рабочей карты.

Власти Чехии внесли изменения в существующие правила выдачи рабочих карт для украинских граждан. Об этом сообщило посольство Украины в Чехии на своей странице в Facebook.

Согласно нововведениям, с 31 июля украинцы смогут сменить работодателя лишь по истечению шести месяцев после получения первой рабочей карты. Исключение из правил предусмотрено в тех случаях, если работодатель нарушает права работника.

Также украинцы должны подать уведомление об изменениях в Министерство внутренних дел Чешской Республики не позднее, чем за 30 дней до запланированной смены места работы или должности.

Напомним, в июне Чехия удвоила годовую квоту на прием украинских работников – с 19600 до 40000 человек.

Также сообщалось, что украинцы составляют 80% нелегальных работников в Чехии.

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