Разгон митинга в Москве: Журналистку Reuters вызвали в военкомат повесткой с мужским именем

Журналистка отметила, что повестки массово рассылали всем задержанным на митинге, которые не состоят на воинском учете.

Журналистку Reuters Марию Цветкову задержали после акции протеста 27 июля - несмотря на наличие аккредитации для работы на митинге. Через некоторое время ей пришла повестка в военкомат - на имя Марий Владимирович Цветков.

Об этом сообщает “Meduza“.

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“Повестку в военкомат мне прислали официальным путем. Я не очень хочу говорить, какое официальное лицо мне ее вручало и где оно работает, потому что это официальное лицо сказало больше, чем нужно сказать. Лицо сказало мне, что по всем госорганам пошел приказ пробивать задержанных по всем базам - судебные приставы, налоговая, по воинскому учету, - чтобы если у кого-то есть долги - напомнить об этих долгах, если кто-то бегает от армии - тоже напомнить ему“, - рассказала Цветкова.

“По версии официального лица, в повестке написано “Марио“, но я там разглядела букву “и“ и “ю“. В военкомате сказали, что можно не идти. Бумага подписана военным комиссаром Кунцевского района“, - добавила Цветкова.

Как объяснили журналистке, отправляли повестки всем, кто не состоит на воинском учете.

“Я отношусь к этому как к абсурду, но, мне кажется, важно, что те, кто пишут такие повестки, тоже улавливают долю идиотизма в происходящем“, - подытожила Цветкова.

Повестку в военкомат прислали официально

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Как сообщалось 27 июля, у здания мэрии в Москве проходила акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Инициатором митинга за свободные выборы стал Алексей Навальный, позже арестованный на 30 суток. Еще до начала мероприятия полиция начала проводить массовые задержания. Накануне Следственный комитет РФ обыскал штабы всех независимых кандидатов. Людям разбивали головы в кровь, ломали конечности.

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