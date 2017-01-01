Танцовщица баллотируется в президенты Туниса

Нермин Сфар является исполнительницей танца живота .

Немрин Сфар 8 августа отправилась в центральную избирательную комиссию Туниса и предоставила 35 тысяч подписей в свою поддержку. Она планирует участвовать в гонке в качестве независимого кандидата.

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Соответствующее заявление она разместила на своей странице в Insatagram, где у нее 294 тысячи подписчиков (@nermine_sfar).

Досрочные президентские выборы в стране должны состояться 15 сентября 2019 года. Это связано с тем, что 25 июля на своей должности скончался 92-летний лидер страны Аль-Баджи Гаид ас-Себси.

Нермин объявила свою политическую программу:

снизить цены на хлеб до 130 миллимов (1 динар = 1 тысяча миллимов), то есть до 5 центов;

запретить обязательное ношение хиджабов для женщин и заменить их на сефсери (традиционные тунисские платья);

ввести штрафы в размере 5 тысяч динар (1 750 долларов) для мужчин, которые обещали взять брак, но не выполнили свое обещание;

при разводе женщина должна получать две трети имущества, а муж, соответственно, одну треть.

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Итак, в общем виде контуры программы Нермин являются популистскими, но в то же время содержат идеи улучшения положения женщины в обществе. Несмотря на то, что значительную часть ее электората составляют мужчины, она выступает с позиции борьбы за права женщин и их социальной защиты и эмансипации.

Как сообщалось 29 мая, украинская певица Оля Полякова убеждена, что женщины являются “силой“ Украины и намерена создать свою партию.

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