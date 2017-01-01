НАТО завершил модернизацию системы ПРО в Румынии

С авиабазы Девеселу будет выведен временно размещенный там американский комплекс ПВО THAAD.

В Румынии на авиабазе Девеселу завершилась плановая модернизация системы ПРО Aegis Ashore. Об этом сообщается на сайте НАТО в пятницу, 9 августа.

"Система противобаллистической защиты НАТО Aegis Ashore в Румынии прошла давно запланированную модернизацию, которая завершилась в пятницу 9 августа, - говорится в сообщении. – Эта модернизация проходит во всех имеющихся у США системах Aegis (морского и сухопутного базирования) и не предоставляет комплексу Aegis Ashore никаких наступательных возможностей".

Детали модернизации в заявлении НАТО не раскрываются. При этом подчеркивается, что с базы Девеселу будет выведен временно размещенный там на весь период работ американский комплекс ПВО THAAD.

Авиабаза Девеселу была построена Советским Союзом в 1952 году. В 2010 году Румыния дала согласие НАТО на размещение там базы ПВО и ПРО, которая дает широкие возможности по мониторингу воздушного пространства в Черноморском регионе и над Южным военным округом России.

Также в Девеселу размещены около тысячи американских и румынских военных для усиления восточного фланга НАТО.

Напомним, в апреле стало известно, что НАТО запросило у США размещение системы THAAD в Румынии для поддержки противоракетной обороны.

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