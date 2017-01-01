ВВП Британии сократился впервые за семь лет

ВВП Великобритании во II квартале 2019 года сократился на 0,2% впервые с 2012-го, пишет ВВС со ссылкой на данные британской Национальной статистической службы.

В период с апреля по июнь экономика Великобритании сократилась на 0,2% - это худший показатель с 2012 года, сообщает BBC со ссылкой на Управление национальной статистики Великобритании.

Неожиданное сокращение произошло после ускорения экономического роста в первые три месяца года из-за накопления запасов в связи с Brexit. Объем производства упал, а строительный сектор ослабел, сообщил Роб Кент-Смит из управления статистики.

"Объем производства снизился после сильного старта в начале года, когда производство было перенесено на более ранний срок от начальной даты выхода Великобритании из ЕС", - сказал Кент-Смит.

Он добавил, что "часто доминирующий сектор услуг практически не дает роста".

Экономисты не прогнозировали спад в экономике во втором квартале, но ожидали его стагнацию согласно консенсус-прогнозу роста в 0%. Экономика показала рост на 0,5% в первом квартале после того, как запасы производителей накануне Brexit помогли увеличить производство.

Сокращение экономики впервые с 2012 года повышает риск того, что Великобритания может войти в техническую рецессию.

Ранее сообщалось, что Британия выделила еще $2,6 миллиарда на подготовку к Brexit. Правительство Соединенного Королевства удвоило расходы на подготовку к Brexit без заключения сделки.

Напомним, ранее новый британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания не только выйдет из состава Евросоюза до 31 октября, но и заключит более выгодное соглашение по Brexit с ЕС.

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