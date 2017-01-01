Метели обрушились на горные курорты Австралии

Местами выпало уже 70 см снега, но метели не прекращаются. Синоптики говорят, что это связано с "волной холода".

На горные курорты австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс обрушились сильные снегопады. Об этом сообщает местный портал Stormnewsв пятницу, 9 августа.

Метеорологи заявляют, что осадки принесла сильнейшая за этот сезон "волна холода". Отмечается также, что в некоторых местах уже выпало до 70 см снега, и снежные бури пока продолжаются.

Напомним, что ранее в Германии засуха достигла небывалых масштабов.

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