Лукашенко поручил КГБ "цивилизованно" прослушивать граждан

Президент Беларуси призвал сотрудников спецслужб вести прослушку "цивилизованно" и не нарушать свободу общения граждан.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе посещения объекта правительственной связи КГБ республики обратился к спецслужбам с требованием вести прослушку граждан "цивилизованно", передает РИА Новости.

Он попросил не нарушать свободу общения граждан, а также не допускать утечки полученной информации.

Лукашенко добавил, что в вопросах контроля не должно быть разбоя.

"Главное - это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность, свободу общения", - заявил он.

Ранее Лукашенко объявил амнистию, на свободу выйдут тысячи осужденных. Освобождение будет приурочено к 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. От уголовного наказания будут освобождены около шести тысяч человек.

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