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В США медведь упал с обрыва на полицейскую машину

Комментариев: 4
От удара автомобиль слетел с трассы и перевернулся. Машина загорелась, сотрудник полиции успел выбраться наружу, а животное убежало.
Животное после инцидента убежало в горы, о его состоянии ничего неизвестно
Животное после инцидента убежало в горы, о его состоянии ничего неизвестно
Courtesy Facebook: Hoopa Fire and Office of Emergency Services

В Калифорнии медведь сорвался с обрыва и упал на машину сотрудника полиции, сообщает KRCR News.

По данным портала, полицейских направлялся на срочный вызов, когда ему на капот приземлился взрослый медведь.

От удара в машине выбило лобовое стекло, после чего автомобиль слетел с трассы и перевернулся. Транспортное средство загорелось, однако сотрудник полиции успел выбраться наружу.

Животное после инцидента убежало в горы, о его состоянии ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что в ЮАР лев загрыз антилопу прямо на проезжей части. Хищник собрал за собой настоящую пробку из автомобилей, а потом устроил людям "кровавое шоу".

 

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Теги: США, животные, Калифорния, машина, медведь, конфуз, автомобиль, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Boxerogos    09.08.2019, 19:38
Оценка:  -2
Boxerogos
А медвель был в тельняшке,ушанке и с балалайкой?Нет?Ну тогда это зрада!)))))))))))))
wnt    09.08.2019, 20:39
Оценка:  +1
wnt
Но перед этим он нажрался боярышника и насмотрелся раша-тудэй))
Asmo    09.08.2019, 19:21
Оценка:  0
Asmo
Одна из тех ситуаций когда не понятно, кто испугался больше )
Nikolas_Adver    09.08.2019, 19:17
Оценка:  0
Nikolas_Adver
даааа, медведи-они такие.... с ними не шути)))))
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