На Кипре договорились возобновить переговоры об объединении

Лидеры этнически разделенного Кипра договорились возобновить мирные переговоры об объединении.

Лидеры этнически разделенного Кипра договорились продолжить усилия по возобновлению мирных переговоров, хотя одна из сторон заявила, что в урегулировании одного из самых длительных конфликтов в мире остаются серьезные разногласия. Об этом сообщает Reuters.

В ходе своей первой с февраля встречи лидер греков-киприотов Никос Анастасиадис и лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи заявили, что они провели конструктивный обмен мнениями и будут продолжать работать с посланником Организации Объединенных Наций.

Недавние открытия месторождений природного газа в морской зоне вокруг острова привели к тому, что вопрос объединения Кипра обострился, ведь Турция ставит под сомнение право острова на разведку газа.

Сейчас международно признанное правительство Кипра состоит исключительно из греков-киприотов, что является следствием событий 1963 года, когда на фоне насилия была свергнута система разделения власти с турками-киприотами.

Последний раунд переговоров под эгидой ООН провалился в 2017 году из-за роли Турции в урегулировании.

"Я должен признать, что сохраняются разногласия по серьезным вопросам, но также есть консенсус, что без диалога эти разногласия не могут быть преодолены", - сказал Анастасиадис после встречи.

Кипр раскололся по этническому признаку в 1974 году после турецкого вторжения, после переворота, направленного на объединение с Грецией.

Ранее сообщалось, что на Кипре обнаружили крупное месторождение газа. Американская нефтяная компания ExxonMobil обнаружила месторождение природного газа к юго-западу от Кипра.

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