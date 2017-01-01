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На Кипре договорились возобновить переговоры об объединении

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Лидеры этнически разделенного Кипра договорились возобновить мирные переговоры об объединении.
Сейчас международно признанное правительство Кипра состоит исключительно из греков-киприотов
Сейчас международно признанное правительство Кипра состоит исключительно из греков-киприотов

Лидеры этнически разделенного Кипра договорились продолжить усилия по возобновлению мирных переговоров, хотя одна из сторон заявила, что в урегулировании одного из самых длительных конфликтов в мире остаются серьезные разногласия. Об этом сообщает Reuters.

В ходе своей первой с февраля встречи лидер греков-киприотов Никос Анастасиадис и лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи заявили, что они провели конструктивный обмен мнениями и будут продолжать работать с посланником Организации Объединенных Наций.

Недавние открытия месторождений природного газа в морской зоне вокруг острова привели к тому, что вопрос объединения Кипра обострился, ведь Турция ставит под сомнение право острова на разведку газа.

Сейчас международно признанное правительство Кипра состоит исключительно из греков-киприотов, что является следствием событий 1963 года, когда на фоне насилия была свергнута система разделения власти с турками-киприотами.

Последний раунд переговоров под эгидой ООН провалился в 2017 году из-за роли Турции в урегулировании.

"Я должен признать, что сохраняются разногласия по серьезным вопросам, но также есть консенсус, что без диалога эти разногласия не могут быть преодолены", - сказал Анастасиадис после встречи.

Кипр раскололся по этническому признаку в 1974 году после турецкого вторжения, после переворота, направленного на объединение с Грецией.

Ранее сообщалось, что на Кипре обнаружили крупное месторождение газа. Американская нефтяная компания ExxonMobil обнаружила месторождение природного газа к юго-западу от Кипра.

 

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Теги: переговоры, объединение, Кипр
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Источник: korrespondent.net

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