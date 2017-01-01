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В Мексике наркокартель на мосту повесил и расстрелял 19 человек

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Мексиканский наркокартель повесил девять человек на мосту и застрелил еще десять. Тела последних были разбросаны на дороге.
Часть жертв были застрелены, часть были раздеты, тело одной жертвы - предположительно женщины - расчленили
Часть жертв были застрелены, часть были раздеты, тело одной жертвы - предположительно женщины - расчленили
spokesman

Мексиканские полицейские обнаружили в четверг в разных местах города Уруапан в западном штате Мичоакан тела 19 человек. Девять были повешены на мосту, еще семь брошены на дороге, и еще трое в другом месте, сообщает агентство Associated Press.

На мосту был вывешен баннер с различимыми инициалами картеля Халиско - Новое поколение и угрозой в адрес противоборствующего наркокартеля Виагра. "Будь патриотом, убей Виагру", - гласила надпись на баннере.

Как отмечается, часть жертв были застрелены, часть были раздеты, тело одной жертвы - предположительно женщины - расчленили.

Генпрокурор штата Адриан Лопес Солис отметил, что этот случай стал еще одним эпизодом в жестокой войне наркокартелей. Они воюют как с властями, так и между собой за сферы влияния и маршруты доставки наркотиков.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Сьюдад-Мигель-Алеман, у границы с США, произошла перестрелка между мексиканскими наркокартелями, в результате которой погибли 24 человека.

В Мексике мэр был убит через полтора часа после вступления в должность

 

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Теги: наркотики, Мексика, убийство, наркоторговля, наркокартель
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Источник: korrespondent.net

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