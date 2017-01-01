Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Северная Корея запустила две ракеты - СМИ

Комментариев: 0
Два неопознанных снаряда были запущены в сторону Японского моря. В США уверены, что КНДР провела запуски баллистических ракет малой дальности.
Запуск ракеты в КНДР (архивное фото)
Запуск ракеты в КНДР (архивное фото)

Северная Корея запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море. Об этом в субботу, 10 августа, сообщило агентство Yonhap.

По данным южнокорейских военных, запуск был произведен из города Хамхын, расположенном на северо-востоке КНДР.

Других подробностей пока не приводится.

Как сообщил телеканал Fox News, США уверены, что КНДР провела запуски баллистических ракет малой дальности, однако "не знают точно, сколько именно ракет было запущено".

Вашингтон продолжает следить за развитием ситуации и ведет консультации со своими японскими и южнокорейскими партнерами.

Напомним, 6 августа КНДР осуществила запуски новых управляемых ракет под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына.

КНДР обвинила США и Южную Корею в нарушении договоренностей

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Северная Корея, ракеты, КНДР, запуск ракеты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь