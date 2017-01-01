Блэкаут в Британии затронул почти миллион человек

Проблема, которая привела к массовому отключению энергоснабжения в Лондоне, на юго-востоке Англии, в Уэльсе и ряде других районов страны, устранена.

Сбой в работе энергосистемы Великобритании оказал влияние на почти миллион жителей страны. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили в британском Управлении по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии, передает Интерфакс

Отмечается, что проблемы с двумя генераторами привели к отключению электричества в ряде районов Великобритании, однако сейчас энергосистема возвратилась к нормальному функционированию.

Напомним, блэкаут в некоторых районах Британии и Лондоне вызвал перебои в движении на автодорогах, железнодорожном транспорте, метро, а также повлиял на работу портов и аэропортов.

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