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Блэкаут в Британии затронул почти миллион человек

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Проблема, которая привела к массовому отключению энергоснабжения в Лондоне, на юго-востоке Англии, в Уэльсе и ряде других районов страны, устранена.
В Британии произошел масштабный блэкаут
В Британии произошел масштабный блэкаут
witter.com/ENnewsfront
 
Сбой в работе энергосистемы Великобритании оказал влияние на почти миллион жителей страны. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили в британском Управлении по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии, передает Интерфакс.
 
Отмечается, что проблемы с двумя генераторами привели к отключению электричества в ряде районов Великобритании, однако сейчас энергосистема возвратилась к нормальному функционированию.
 
Напомним, блэкаут в некоторых районах Британии и Лондоне вызвал перебои в движении на автодорогах, железнодорожном транспорте, метро, а также повлиял на работу портов и аэропортов.
 

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Теги: Британия, свет, Великобритания, электричество, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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