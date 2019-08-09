Трамп заявил, что Голливуд таит в себе злобу и ненависть
Американский лидер раскритиковал киноиндустрию США, обвинив ее в разжигании расизма и жестокости.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Голливуд. Об этом он написал в Twitter 9 августа.
"Либеральный Голливуд - в высшей степени расистский, таящий в себе злобу и ненависть!" - заявил Трамп.
Он добавил, что люди в Голливуде считают себя элитой, но в действительности это не так. Настоящая элита противостоит Голливуду.
По словам американского лидера, появляющиеся в прокате фильмы создаются для того, чтобы посеять хаос. Их создатели делают жестокие картины, а затем пытаются винить других.
"Они настоящие расисты и очень вредны для нашей страны!", - подчеркнул он.
....to inflame and cause chaos. They create their own violence, and then try to blame others. They are the true Racists, and are very bad for our Country!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2019
Критика Трампа связана с недавним инцидентом в Техасе, когда молодой мужчина расстрелял посетителей в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо. Позже стало известно, что целью преступника были мексиканцы.
В результате происшествия погибли 22 человека, среди них семеро граждан Мексики.
Трамп стал лауреатом антипремии Золотая малина
Ранее актер Мэтт Дэймон рассказал, что Трамп неоднократно требовал дать роль в фильмах за разрешение проводить съемки в принадлежащих ему зданиях.
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