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Трамп заявил, что Голливуд таит в себе злобу и ненависть

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Американский лидер раскритиковал киноиндустрию США, обвинив ее в разжигании расизма и жестокости.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Голливуд. Об этом он написал в Twitter 9 августа.
 
"Либеральный Голливуд - в высшей степени расистский, таящий в себе злобу и ненависть!" - заявил Трамп.
 
Он добавил, что люди в Голливуде считают себя элитой, но в действительности это не так. Настоящая элита противостоит Голливуду.
 
По словам американского лидера, появляющиеся в прокате фильмы создаются для того, чтобы посеять хаос. Их создатели делают жестокие картины, а затем пытаются винить других.
 
"Они настоящие расисты и очень вредны для нашей страны!", - подчеркнул он.

Критика Трампа связана с недавним инцидентом в Техасе, когда молодой мужчина расстрелял посетителей в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо. Позже стало известно, что целью преступника были мексиканцы.

В результате происшествия погибли 22 человека, среди них семеро граждан Мексики.

Трамп стал лауреатом антипремии Золотая малина

Ранее актер Мэтт Дэймон рассказал, что Трамп неоднократно требовал дать роль в фильмах за разрешение проводить съемки в принадлежащих ему зданиях.

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Теги: Голливуд, расизм, критика, Трамп, кино, Дональд Трамп, фильмы
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Источник: korrespondent.net

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