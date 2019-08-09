Трамп заявил, что Голливуд таит в себе злобу и ненависть

Американский лидер раскритиковал киноиндустрию США, обвинив ее в разжигании расизма и жестокости.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Голливуд. Об этом он написал в Twitter 9 августа.

"Либеральный Голливуд - в высшей степени расистский, таящий в себе злобу и ненависть!" - заявил Трамп.

Он добавил, что люди в Голливуде считают себя элитой, но в действительности это не так. Настоящая элита противостоит Голливуду.

По словам американского лидера, появляющиеся в прокате фильмы создаются для того, чтобы посеять хаос. Их создатели делают жестокие картины, а затем пытаются винить других.

"Они настоящие расисты и очень вредны для нашей страны!", - подчеркнул он.

....to inflame and cause chaos. They create their own violence, and then try to blame others. They are the true Racists, and are very bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2019

Критика Трампа связана с недавним инцидентом в Техасе, когда молодой мужчина расстрелял посетителей в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо. Позже стало известно, что целью преступника были мексиканцы.

В результате происшествия погибли 22 человека, среди них семеро граждан Мексики.

Трамп стал лауреатом антипремии Золотая малина

Ранее актер Мэтт Дэймон рассказал, что Трамп неоднократно требовал дать роль в фильмах за разрешение проводить съемки в принадлежащих ему зданиях.

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