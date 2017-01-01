Посол США пригрозил Германии переносом военных баз

Ричард Гренелл требует от Берлина повысить расходы на оборону. В противном случае Вашингтон может перенести американские военные базы в Польшу.

Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием Берлина увеличить расходы на оборону и пригрозил переместить американские военные базы в Польшу. Об этом дипломат заявил в пятницу, 9 августа, сообщает Голос Америки

Как пишет издание, комментарий Гренелла свидетельствует о недовольстве Вашингтона тем, что правительство Ангелы Меркель не повышает расходы на оборону до уровня 2% от ВВП страны, как того требует НАТО.

"Обидно думать, что американские налогоплательщики продолжают оплачивать размещение более 50 тысяч американских военных в Германии, однако немцы тратят свои (бюджетные) излишки на внутренние программы", - подчеркнул Гренелл в интервью агентству DPA.

Германия планирует увеличить свои расходы на оборону до 1,37% в следующем году, однако уже к 2023 году они сократятся до 1,24%.

Многие восточноевропейские страны, например Польша и Литва, после аннексии Крыма Россией увеличили свои оборонные расходы до 2% ВВП, как того требовал президент США Дональд Трамп. Сейчас на военных базах в Германии несут службу более 33 тысяч американских солдат и еще 17 тысяч гражданских сотрудников. Напомним, ранее Трамп грозил выйти из НАТО, если европейские правительства, особенно Берлин, не увеличат расходы на оборону.

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