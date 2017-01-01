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Японец, который хотел объехать вокруг света на велосипеде, погиб в Перу

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Путешественника сбил грузовой автомобиль в городе Гуадалупито. Ведется расследование происшествия.
Фумихико Сато
Фумихико Сато
instagram.com/fumi8228
 
Японский путешественник Фумихико Сато, отправившийся в кругосветное путешествие на велосипеде, погиб в ДТП с грузовиком в Перу. Об этом сообщил телеканал NHK.
 
Отмечается, что 31-летний турист достиг южноамериканской страны 31 июля, а 4 августа в городе Гуадалупито его сбил грузовик.
 
Водитель автмобиля задержан. Полиция проводит расследование и выясняет все обстоятельства инцидента.
 
Сато - бывший преподаватель в начальной школе. В прошлом году японец бросил работу и отправился в путешествие на велосипеде. Также он вел блог для детей.
 
 
Ранее сообщалось, что путешественник из Франции отправился на тракторе в Индию. В мае он достиг Турции.

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Теги: ДТП, Япония, велосипед, авария, Перу, путешественник, путешествие, велосипедист, погиб
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Источник: korrespondent.net

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