Японец, который хотел объехать вокруг света на велосипеде, погиб в Перу
Путешественника сбил грузовой автомобиль в городе Гуадалупито. Ведется расследование происшествия.
Японский путешественник Фумихико Сато, отправившийся в кругосветное путешествие на велосипеде, погиб в ДТП с грузовиком в Перу. Об этом сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что 31-летний турист достиг южноамериканской страны 31 июля, а 4 августа в городе Гуадалупито его сбил грузовик.
Водитель автмобиля задержан. Полиция проводит расследование и выясняет все обстоятельства инцидента.
Сато - бывший преподаватель в начальной школе. В прошлом году японец бросил работу и отправился в путешествие на велосипеде. Также он вел блог для детей.
Ранее сообщалось, что путешественник из Франции отправился на тракторе в Индию. В мае он достиг Турции.
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