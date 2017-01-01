Японец, который хотел объехать вокруг света на велосипеде, погиб в Перу

Путешественника сбил грузовой автомобиль в городе Гуадалупито. Ведется расследование происшествия.

Японский путешественник Фумихико Сато, отправившийся в кругосветное путешествие на велосипеде, погиб в ДТП с грузовиком в Перу. Об этом сообщил телеканал NHK

Отмечается, что 31-летний турист достиг южноамериканской страны 31 июля, а 4 августа в городе Гуадалупито его сбил грузовик.

Водитель автмобиля задержан. Полиция проводит расследование и выясняет все обстоятельства инцидента.

Сато - бывший преподаватель в начальной школе. В прошлом году японец бросил работу и отправился в путешествие на велосипеде. Также он вел блог для детей.

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