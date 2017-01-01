В США арестовали мужчину, который планировал атаковать синагогу

Конора Климо подозревают в терроризме. В его доме нашли литературу и предметы, которые могли быть использованы для изготовления бомбы.

Жителя Лас-Вегаса Конора Климо арестовали и обвинили в заговоре с целью подрыва бомбы в синагоге или баре, обслуживающем ЛГБТ-клиентов. Об этом 9 августа сообщил телеканал ABC News.

По данным властей, Климо работал охранником. В пятницу судья постановил, чтобы 23-летний мужчина оставался под арестом. Ему грозит до десяти лет заключения и штраф размере 250 тысяч долларов США.