Су-30 проводил регулярный тренировочный полет. Члены экипажа госпитализированы с травмами.

Истребитель Су-30 военно-воздушных сил Индии потерпел крушение в штате Ассам на северо-востоке страны. В результате аварии два пилота получили ранения. Об этом накануне сообщило Синьхуа.

Отмечается, что военный самолет разбился вскоре после взлета с военной базы Тезпур. Два пилота катапультировались. Они доставлены в госпиталь на лечение.

Официальный представитель Министерства обороны Индии заявил, что истребитель проводил регулярный тренировочный полет. Он рухнул на землю около 20:30 по местному времени.

Cмотрите фотогалерею: В Индии потерпел крушение истребитель

Напомним, в последние годы самолеты ВВС Индии разбивались часто. Так, в марте 2017 года истребитель Су-30МКИ российского производства разбился в штате Раджастхан. Оба пилота смогли катапультироваться и уцелели. Сам самолет рухнул на деревню Шивкар Курла и разрушил несколько домов. Ранения получили три человека.

А 12 февраля 2019 года индийский истребитель-бомбардировщик МиГ-27 потерпел катастрофу в штате Раджастхан во время учебного полета. Тогда никто не пострадал.

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