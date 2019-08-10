Рейтинг Путина упал до рекордного минимума

Снижение рейтинга Путина может быть связано с протестами.

Почти 40% граждан России не хотят видеть Путина президентом после 2024 года bbc.com

Рейтинг президента Российской Федерации Владимира Путина упал до рекордного минимума за 18 лет. Теперь за главу Кремля готовы проголосовать на выборах только 43% россиян.

Исследования фонда “Общественное мнение“ показало, что россияне изменили мнение относительно Путина. Рейтинги других политиков остались такими же, передает BBC.

Читай также: Из России сбежал известный оппозиционер: Просит политубежище в США

“Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Путина поддержали бы 43%. Это самый низкий показатель, зафиксированный социологами за прошедшие 18 лет. Лишь в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать менее – 42%“, – пишут исследователи.

Кроме того, снизилась доля тех, кто считает, что Путин на посту президента работает хорошо – с 64% в июле до 60% сейчас. Еще 27% опрошенных россиян отмечают, что глава Кремля плохо работает.

Еще почти 40% граждан России не хотят видеть Путина президентом после 2024 года.

Читай также: Москвичи скандировали “Путин х#йло!“: Задержано более 1300 протестующих

По мнению экспертов, снижение рейтинга Путина может быть связано с протестами из-за выборов в Москве или отказом тушить масштабные пожары в Сибири. Аналитики также прогнозируют и дальнейшее падение поддержки российского президента.

Как сообщалось, в апреле правнук Сталина прокомментировал рекордное увеличение в РФ количества “соскучившихся“ по Сталину.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.