Рейтинг Путина упал до рекордного минимума
Рейтинг президента Российской Федерации Владимира Путина упал до рекордного минимума за 18 лет. Теперь за главу Кремля готовы проголосовать на выборах только 43% россиян.
Исследования фонда “Общественное мнение“ показало, что россияне изменили мнение относительно Путина. Рейтинги других политиков остались такими же, передает BBC.
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“Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Путина поддержали бы 43%. Это самый низкий показатель, зафиксированный социологами за прошедшие 18 лет. Лишь в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать менее – 42%“, – пишут исследователи.
Кроме того, снизилась доля тех, кто считает, что Путин на посту президента работает хорошо – с 64% в июле до 60% сейчас. Еще 27% опрошенных россиян отмечают, что глава Кремля плохо работает.
Еще почти 40% граждан России не хотят видеть Путина президентом после 2024 года.
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По мнению экспертов, снижение рейтинга Путина может быть связано с протестами из-за выборов в Москве или отказом тушить масштабные пожары в Сибири. Аналитики также прогнозируют и дальнейшее падение поддержки российского президента.
Как сообщалось, в апреле правнук Сталина прокомментировал рекордное увеличение в РФ количества “соскучившихся“ по Сталину.
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