Группа вооруженных палестинцев намеревалась преодолеть забор безопасности на юге сектора Газа.

Израильские военные убили четырех вооруженных палестинцев, которые вступили с ними в бой, пытаясь пересечь границу сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудницу армейской пресс-службы в субботу, 10 августа.

"Сегодня рано утром войска Армии обороны Израиля засекли несколько террористов, приближавшихся к (пограничному) забору безопасности на юге сектора Газа. Террористы были вооружены автоматами АК-47, гранатометами и ручными гранатами", – говорится в сообщении.

Военные говорят, что открыли огонь по боевикам и "нейтрализовали" их после того, как один из палестинцев пересек линию пограничных заграждений. В ходе боя в сторону израильтян была брошены ручная граната. Со стороны военных потерь нет.

"Насколько мы понимаем, четверо палестинцев были убиты", – сказала сотрудница армейской пресс-службы.

Cмотрите фотогалерею: Израильские военные убили четырех палестинцев

Напомним, на прошлой неделе в секторе Газа произошли столкновения. Израильские солдаты использовали гранаты со слезоточивым газом против демонстрантов, которые приблизились к рядам колючей проволоки в пограничной зоне. Пострадали не менее 26 палестинцев.

Как известно, с марта 2018 года в секторе Газа продолжаются протестные акции - так называемый Великий марш возвращения. Они регулярно перерастают в столкновения с израильскими военными.

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