Разгон протеста в Москве: Обнародованы личные данные почти 3200 задержанных

Личные данные протестовавших россиян выложили в соцсети.

Анонимный телеграм-канал “Товарищ майор“ накануне протестной акции 10 августа в Москве опубликовал таблицу с личными данными почти 3200 человек.

Об этом сообщает российское издание Meduza.

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“В базе есть данные четырех журналистов “Медиазоны“ и как минимум двух журналистов “Медузы“. Все они так или иначе присутствовали на протестных акциях 27 июля и 3 августа. В базе также есть информация о журналистах “Радио Свободы“ и “Дождя“. “Медиазона“ отмечает, что троих журналистов, данные которых оказались в базе, полиция остановила перед акцией и обязала подписать предостережение, переписав информацию из паспортов“, - говорится в сообщении.

Уточняется, что в файле есть личные данные задержанных участников акции 27 июля Самариддина Раджабова, Ивана Подкопаева, Алексея Миняйло и Данила Беглеца — все они теперь проходят обвиняемыми по “московскому делу“ по статье о массовых беспорядках.

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Таблица также содержит данные на независимых кандидатов в Мосгордуму, которые призывали устраивать акции в их поддержку: Любовь Соболь, Иван Жданов, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Владимир Милов, Константин Янкаускас, Елена Русакова.

Как сообщили в штабе Гудкова, у одного из задержанных в базе указан не реальный, а выдуманный адрес, который он специально назвал в отделении полиции вместо настоящего.

Свойства файла свидетельствуют, что он был создан 27 июля, а последний раз редактировался 9 августа. В поле “компания“ указано “ГУ МВД России по г. Москве“.

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Как сообщалось 27 июля, у здания мэрии в Москве проходила акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Инициатором митинга за свободные выборы стал Алексей Навальный, позже арестованный на 30 суток. Еще до начала мероприятия полиция начала проводить массовые задержания. Накануне Следственный комитет РФ обыскал штабы всех независимых кандидатов. Людям разбивали головы в кровь, ломали конечности.

Москвичи скандировали “Путин х#йло!“ - задержано более 1300 протестующих.