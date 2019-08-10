В России вновь митингует оппозиция

Самые разные политические силы собрались на проспекте Сахарова, много молодежи.

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10 августа в Москве и ряде других городов Российской Федерации проходит крупнейшая акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Прямую трансляцию с проспекта Сахарова в Москве, где собрались десятки тысяч митингующих ведет российский канал Дождь.

Как сообщалось 27 июля, у здания мэрии в Москве проходила акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Инициатором митинга за свободные выборы стал Алексей Навальный, позже арестованный на 30 суток. Еще до начала мероприятия полиция начала проводить массовые задержания. Накануне Следственный комитет РФ обыскал штабы всех независимых кандидатов. Людям разбивали головы в кровь, ломали конечности.

Москвичи скандировали “Путин х#йло!“ - задержано более 1300 протестующих.

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