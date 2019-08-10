В Польше на строительстве газопровода погиб украинец

При строительстве нового газопровода огромная труба весом около 10 тонн скатилась в раскоп, где был гражданин Украины.

В Польше на строительстве газопровода погиб гражданин Украины polsha24.com

В Польше в пятницу, 9 августа, на строительстве нового газопровода погиб гражданин Украины. Об этом сообщает Super Express.

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Трагический инцидент произошел в городе Погурськая Воля недалеко от Тарнува в Малопольском воеводстве. При строительстве нового газопровода огромная труба весом около 10 тонн скатилась в раскоп, где был мужчина.

Коллеги-строители бросились ему на помощь. Им удалось его вытащить, однако внутренние травмы оказались смертельными. Погибший оказался 37-летним гражданином Украины. Полиция, прокуратура и Национальная инспекция труда работали на месте.

Строительство газопровода Погурськая Воля-Твожень предусматривает прокладку примерно 168 километров нового газопровода высокого давления, который будет проходить через окраины Тарнув, Казимеж-Вельку, Скалбмиеж, Волбром, Олкуш и до городка Твожень в Силезии.

Как сообщалось 6 августа, в Польше при столкновении автобусов пострадали 27 человек.

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