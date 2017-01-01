В Германии взрывом снесли башню на АЭС

Снесенную АЭС в Мюльхайм-Керлихе построили в 1986 году, но из-за ошибки при строительстве ее отключили уже в 1988 году.

В Германии с помощью контролируемого взрыва снесли градирню атомной электростанции - сооружение в виде башни, предназначенное для охлаждения воды атмосферным воздухом. Об этом сообщает Bild.

АЭС в Мюльхайм-Керлихе построили в 1986 году, но из-за ошибки при строительстве (не учтены все риски в случае землетрясения) ее отключили уже в 1988 году. Электростанция проработала всего 13 месяцев.

Der K"uhlturm des AKW M"ulheim-K"arlich steht nicht mehr!

Er wurde am Freitag gezielt zum Einsturz gebracht. Beim Ende eines Symbols der Kernenergie in Rheinland-Pfalz war auch Politprominenz dabei. pic.twitter.com/DV3n5sUz9I — Naser Azizi (@AziziNaser87) 9 августа 2019 г.

Финальные работы по сносу градирни начались в 14:25 в пятницу, а в 15:37 бетонная башня рассыпалась в считанные секунды. До этого два экскаваторы на дистанционном управлении постепенно убирали V-образные опоры у основания градирни, пока она окончательно не рухнула.

В прошлом огромная градирня доминировала в регионе в течение десятилетий. Она была даже выше, чем Кельнский собор (157 метров), расположенный примерно в 90 км. Окончательный снос башни означает "конец опасной ядерной энергии" в Рейнланд-Пфальце, заявила премьер-министр федеральной земли Малую Дрейер.

Напомним, появилось видео подрыва дома Пабло Эскобара в Колумбии. Дом наркобарона Пабло Эскобара снесли в Колумбии. На его месте власти планируют построить парк и воздвигнуть мемориал в память о жертвах наркомафии.

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