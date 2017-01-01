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В США покончил с собой обвиняемый в секс-торговле миллиардер - СМИ

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Ранее Джеффри Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними для секса в период с 2002 по 2005 год во Флориде и Нью-Йорке.
Миллиардер Джеффри Эпштейн
Миллиардер Джеффри Эпштейн
Getty Images

Финансист и миллиардер, обвиняемый в торговле детьми в сексуальных целях, Джеффри Эпштейн совершил самоубийство. Об этом пишет NBC со ссылкой на собственный источник.

По информации СМИ, Эпштейн покончил жизнь самоубийством в своей тюремной камере в Нью-Йорке.

Сообщается, что миллиардер был найден мертвым ранним субботним утром. По предварительной информации, он повесился. Пока эту информацию не комментировали правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в США арестовали миллиардера Джеффри Эпштейна за торговлю детьми. Отмечается, миллиардер якобы занимался подобным в штатах Флорида и Нью-Йорк в период с 2002 по 2005 год.

 

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Теги: США, самоубийство, суицид, торговля людьми, миллиардер
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Источник: korrespondent.net

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