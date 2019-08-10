В США покончил с собой миллиардер обвиняемый в секс-торговле - СМИ
Финансист и миллиардер, обвиняемый в торговле детьми в сексуальных целях, Джеффри Эпштейн совершил самоубийство.
Об этом пишет NBC со ссылкой на собственный источник, передаёт УНН.
По информации СМИ, Эпштейн покончил жизнь самоубийством в своей тюремной камере в Нью-Йорке.
Сообщается, что миллиардер был найден мертвым ранним субботним утром. По предварительной информации, он повесился.
Пока эту информацию не комментировали правоохранительные органы.
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Как сообщалось, в начале июля газета The New York Times сообщила, что Эпштейну будут предъявлены обвинения в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. По мнению прокуратуры, Эпштейн в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом в Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из них было 14 лет. Он подвергал их домогательствам и сексуальному насилию. Он платил девушкам, а также заставлял их приводить к нему домой и других их ровесниц.
Как сообщалось 7 июля, в США арестовали миллиардера за торговлю детьми.
Уже 9 июля федеральная прокуратура в Нью-Йорке предъявила обвинение в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации Эпштейну.
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В 2007-2008 годах Эпштейн уже был участником резонансного разбирательства. Тогда его обвиняли в аналогичных действиях в штате Флорида. В конечном счете он заключил сделку со следствием, и признал в 2008 году свою вину в менее тяжелом преступлении — привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией. Он провел в тюрьме около 13 месяцев. Ему разрешалось регулярно покидать пенитенциарное учреждение.
Отмечается, что Эпштейн в прошлом хорошо знал Дональда Трампа, являющегося сейчас президентом США, а также бывшего американского лидера Билла Клинтона. Трамп в интервью журналу New York Magazine в 2002 году называл Эпштейна “отличным парнем”, с которым “очень весело”.
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