В США покончил с собой миллиардер обвиняемый в секс-торговле - СМИ

Федеральная прокуратура в Нью-Йорке предъявила Эпштейну обвинение в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации .

Эпштейн покончил жизнь самоубийством в своей тюремной камере в Нью-Йорке NBC

Финансист и миллиардер, обвиняемый в торговле детьми в сексуальных целях, Джеффри Эпштейн совершил самоубийство.

Об этом пишет NBC со ссылкой на собственный источник, передаёт УНН.

По информации СМИ, Эпштейн покончил жизнь самоубийством в своей тюремной камере в Нью-Йорке.

Сообщается, что миллиардер был найден мертвым ранним субботним утром. По предварительной информации, он повесился.

Пока эту информацию не комментировали правоохранительные органы.

Читай также: Под Ровно повесился парень, которого обвинили в изнасиловании подруги

Как сообщалось, в начале июля газета The New York Times сообщила, что Эпштейну будут предъявлены обвинения в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. По мнению прокуратуры, Эпштейн в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом в Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из них было 14 лет. Он подвергал их домогательствам и сексуальному насилию. Он платил девушкам, а также заставлял их приводить к нему домой и других их ровесниц.

Как сообщалось 7 июля, в США арестовали миллиардера за торговлю детьми.

Уже 9 июля федеральная прокуратура в Нью-Йорке предъявила обвинение в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации Эпштейну.

Читай также: Депрессия: сестра королевы Нидерландов покончила с собой

В 2007-2008 годах Эпштейн уже был участником резонансного разбирательства. Тогда его обвиняли в аналогичных действиях в штате Флорида. В конечном счете он заключил сделку со следствием, и признал в 2008 году свою вину в менее тяжелом преступлении — привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией. Он провел в тюрьме около 13 месяцев. Ему разрешалось регулярно покидать пенитенциарное учреждение.

Отмечается, что Эпштейн в прошлом хорошо знал Дональда Трампа, являющегося сейчас президентом США, а также бывшего американского лидера Билла Клинтона. Трамп в интервью журналу New York Magazine в 2002 году называл Эпштейна “отличным парнем”, с которым “очень весело”.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.