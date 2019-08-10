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Росатом объяснил взрыв на полигоне под Архангельском

Комментариев: 6
Ведомство объяснило взрыв на полигоне стечением обстоятельств и уточнили, что после взрыва несколько сотрудников были отброшены в море.
Около военного гарнизона в районе села Ненокса в Архангельской области
Около военного гарнизона в районе села Ненокса в Архангельской области
Reuters (архівне фото)

Причиной взрыва на военном полигоне в Архангельской области РФ 8 августа в корпорации Росатом назвали "стечение обстоятельств". Об этом сообщает Интерфакс.

В Росатоме заявили, что к трагедии привело "стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий".

Там уточнили, что после взрыва несколько сотрудников были отброшены в море. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших.

Ранее сообщалось, что на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа погибли пять сотрудников Росатома, еще три человека получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Напоминим, в четверг российское военное ведомство сообщило, что в результате ЧП на полигоне в Архангельской области погибли два человека и шестеро получили ранения. Как утверждалось, среди них были представители Минобороны РФ и предприятия-разработчика.

 

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Теги: Россия, взрыв, Росатом, полигон, Архангельск, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Kostos    10.08.2019, 19:37
Оценка:  +1
Kostos
корбюратор не сасает, махнавик зимля брасает, аднака
Духовный_скреп    10.08.2019, 19:35
Оценка:  +2
Духовный_скреп
Стечение обстоятельств-это врождённая косорукость,тугодумие,извечная отсталость от цивилизованного мира.Смесь мокшей и ордынцев -созидать не может,только разрушать.Сами,блть,мучаются и весь мир заё#уют.
fkrfyfan    10.08.2019, 19:22
Оценка:  -5
fkrfyfan
А на украине продолжали безопасно шить самые большие шаровары в мире
Брюква_и_Клюква    10.08.2019, 19:31
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Но безопасно же! Может и вам, мокшам рукожопым, переключиться на пошив портков? Все равно вы больше ничего не умеете.
DrFreeman    10.08.2019, 19:40
Оценка:  +1
DrFreeman
монголо-чечен, марш в будку!!!!
DrFreeman    10.08.2019, 18:57
Оценка:  +3
DrFreeman
какие блять технологии? подожгли две канистры с напалмом и ураном и смотрели, что получится. нанотехнологи, лять
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